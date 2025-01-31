В народном календаре сегодня Афанасьев день, он же Ведьмин. По поверьям ведьмы возвращаются с шабаша пьяненькие и с мужиками и всячески вредят людям, поэтому лучше сидите дома.
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В народном календаре сегодня Афанасьев день, он же Ведьмин. По поверьям ведьмы возвращаются с шабаша пьяненькие и с мужиками и всячески вредят людям, поэтому лучше сидите дома.