НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Люди ! Зачем вы тратите свой праведный гнев на гниду , написавшую эту пародию на статью ?5 вещей, за котор...
  • Боцман
    Урод, это за что старшему поколению, должно быть стыдно, наше поколение открыладорогу в космос, построило жд дороги ,...5 вещей, за котор...

Как люди ждали мобильных телефонов — 18 фотографий из прошлого

Как люди ждали мобильных телефонов — 18 фотографий из прошлого

До того как в 1973 году компания Motorola представила первый портативный телефон, обычные люди тоже задумывались о том, что телефон должен быть удобнее, легче и что неплохо было бы брать его с собой хотя бы в другую комнату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх