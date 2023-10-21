Новое метро защитит петербуржцев от бомбежек НАТО с финских баз

Почему Смольный расщедрился и пообещал построить 120 новых станций подземки? Сергей Аксенов На фото: пассажиры на станции метрополитена «Адмиралтейская» Невско-Василеостровской линии, Санкт-Петербург (Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков) В Петербурге построят еще 120 станций метро и множество вестибюлей.