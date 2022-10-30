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Как Сергей Рыжиков пиво от Месси не получил

Как Сергей Рыжиков пиво от Месси не получил

Отрывки из автобиографии единственного в мире голкипера, ни разу не пропустившего от звездного аргентинца Этой осенью выходит автобиография двукратного чемпиона России и рекордсмена казанского «Рубина» Сергея Рыжикова — «Вратарь из народа», в которой он рассказывает обо всем своем футбольном пути, драмах и победах, открытиях, конфликтах и разочарованиях и делится секретом — как из маленького Шебекина […] Сообщение Как Сергей Рыжиков пиво от Месси не получил появились сначала на Novosti.

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