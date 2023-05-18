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Мигранты запрещают русским петь гимн России

Мигранты запрещают русским петь гимн России

ФОТО: OLEG ELKOV/SHUTTERSTOCK.COM КРЫМ НЕ НАШ? МИГРАНТЫ ЗАПРЕЩАЮТ РУССКИМ ПЕТЬ ГИМН РОССИИ В Москве гастарбайтеры прогнали с дворового стадиона русских детей, чтобы самим поиграть в футбол.

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