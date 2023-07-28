Видео: Жители Смоленска не довольны скоростью и качеством работ на межквартальном проезде на улице 25 Сентября

Жители улицы 25 Сентября обратились в редакцию и в региональное отделение Общероссийского народного фронта с просьбой разобраться, насколько качественно «Смоленскавтодор» выполняет ремонт дорог на межквартальном проезде у их многоквартирных домов.
Жители улицы 25 Сентября обратились в редакцию и в региональное отделение Общероссийского народного фронта с просьбой разобраться, насколько качественно «Смоленскавтодор» выполняет ремонт дорог на межквартальном проезде у их многоквартирных домов.
Свежие комментарии