Смоленск 2.0

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Видео: Жители Смоленска не довольны скоростью и качеством работ на межквартальном проезде на улице 25 Сентября

Видео: Жители Смоленска не довольны скоростью и качеством работ на межквартальном проезде на улице 25 Сентября

Жители улицы 25 Сентября обратились в редакцию и в региональное отделение Общероссийского народного фронта с просьбой разобраться, насколько качественно «Смоленскавтодор» выполняет ремонт дорог на межквартальном проезде у их многоквартирных домов.

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