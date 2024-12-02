В Республике Беларусь будет действовать полис ОСАГО

Как сообщает «Российская газета», новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года. Закон, принятый Госдумой, предусматривает создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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