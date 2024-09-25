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Закон, порядок, государство

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Более 16 тысяч юных жителей Марий Эл приняли участие в инструктажах дорожной безопасности

Более 16 тысяч юных жителей Марий Эл приняли участие в инструктажах дорожной безопасности

В МВД по Республике Марий Эл подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!».

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