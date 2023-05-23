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Владимир Рогов рассказал о плотном ответе огнем на активизацию техники ВСУ в районе Орехова

Владимир Рогов рассказал о плотном ответе огнем на активизацию техники ВСУ в районе Орехова

Российские военнослужащие ответили плотным артиллерийским огнем на вечернюю и ночную активизацию техники ВСУ в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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