Макрон и Байден договорились о новом ударе по России

Новый санкционный удар по России готовят в Европе и США. Об этом прямым текстом говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с его американским коллегой Джо Байденом.
Новый санкционный удар по России готовят в Европе и США. Об этом прямым текстом говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с его американским коллегой Джо Байденом.
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