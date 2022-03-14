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Макрон и Байден договорились о новом ударе по России

Макрон и Байден договорились о новом ударе по России

Новый санкционный удар по России готовят в Европе и США. Об этом прямым текстом говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с его американским коллегой Джо Байденом.

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