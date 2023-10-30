«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменяют плату за раздачу интернета

МТС отказался исполнить предписание ФАС.фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»--> Три мобильных оператора «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств.
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