Современные бизнес-мониторы с расширенными возможностями подключения и поддержкой реестра Минпромторга

В последние годы требования к мониторам для корпоративных закупок существенно изменились. Если ранее основным критерием была диагональ и разрешение, то сегодня важны расширенные возможности подключения, эргономика и соответствие регуляторным требованиям, включая статус российской продукции в реестре Минпромторга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии