Современные бизнес-мониторы с расширенными возможностями подключения и поддержкой реестра Минпромторга

В последние годы требования к мониторам для корпоративных закупок существенно изменились. Если ранее основным критерием была диагональ и разрешение, то сегодня важны расширенные возможности подключения, эргономика и соответствие регуляторным требованиям, включая статус российской продукции в реестре Минпромторга.