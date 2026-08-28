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FiNE NEWS

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Современные бизнес-мониторы с расширенными возможностями подключения и поддержкой реестра Минпромторга

В последние годы требования к мониторам для корпоративных закупок существенно изменились. Если ранее основным критерием была диагональ и разрешение, то сегодня важны расширенные возможности подключения, эргономика и соответствие регуляторным требованиям, включая статус российской продукции в реестре Минпромторга.

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