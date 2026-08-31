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Русская весна

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Чудо в Калмыкии: 80 лет назад буддийском регионе произошло одно из важных событий православия (ВИДЕО)

Чудо в Калмыкии: 80 лет назад буддийском регионе произошло одно из важных событий православия (ВИДЕО)

Чудо в Калмыкии: 80 лет назад буддийском регионе произошло одно из важных событий православия. Послевоенное чудо произошло 11 сентября 1946 г.

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