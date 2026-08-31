Чудо в Калмыкии: 80 лет назад буддийском регионе произошло одно из важных событий православия (ВИДЕО)

Чудо в Калмыкии: 80 лет назад буддийском регионе произошло одно из важных событий православия. Послевоенное чудо произошло 11 сентября 1946 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- При попытке атако...
- ФСБ задержала пре...
- Мендель сообщила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым