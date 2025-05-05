Большинство взяточников в России попадаются на суммах до 10 тысяч рублей

Большинство коррупционеров в России оказываются пойманными именно тогда, когда получают взятки незначительных размеров — менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
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