Захарова заявила, что Лавров и Рубио регулярно сверяют позиции по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио регулярно сверяют позиции по украинскому конфликту, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ).
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