Балицкий выразил уверенность, что Россия освободит города-герои Одессу и Киев

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе торжественной церемонии вручения "Мечей Победы" городам Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания РФ "Город воинской славы", заявил, что российские войска освободят Одессу и Киев.
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