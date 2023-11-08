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Газета.ру

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Балицкий выразил уверенность, что Россия освободит города-герои Одессу и Киев

Балицкий выразил уверенность, что Россия освободит города-герои Одессу и Киев

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе торжественной церемонии вручения "Мечей Победы" городам Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания РФ "Город воинской славы", заявил, что российские войска освободят Одессу и Киев.

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