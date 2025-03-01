Roblox теперь работает намного быстрее на Chromebook

Roblox, как и подобает кроссоверу, получит значительное увеличение скорости на Chromebooks. В четверг Google сообщила, что новая x86-версия онлайновой игровой платформы и системы для создания игр работает в два раза быстрее, чем версия для Android, которая ранее была единственным способом поиграть в Roblox на ChromeOS.