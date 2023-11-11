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Военное обозрение

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Израильская армия подняла государственный флаг в северной части Газы

Израильская армия подняла государственный флаг в северной части Газы

Продолжается израильская операция на территории сектора Газа. Причём всё более отчётливо проявляется цель военно-политического руководства Израиля не просто разгромить ХАМАС (как это изначально было объявлено), но и взять палестинский анклав под свой полный контроль.

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