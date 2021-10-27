Мировое обозрение

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Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины никогда не оставлять ее в покое

Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины никогда не оставлять ее в покое

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, в ответ на обещание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое» заявила, что тоже навряд ли сможет когда-либо забыть киевские власти.

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