Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины никогда не оставлять ее в покое

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, в ответ на обещание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое» заявила, что тоже навряд ли сможет когда-либо забыть киевские власти.
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