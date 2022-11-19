Эксперт Лопатин посоветовал фанатам онлайн-шопинга установить антивирус перед распродажами

Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин в беседе с РИА Новости рассказал, что мошенники в "Черную пятницу" часто создают фальшивые сайты, визуально похожие на официальные, чтобы выманить заполучить данные россиян.