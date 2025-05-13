Неспособность украинского руководства найти другой подход к новой администрации Вашингтона привела к разрыву между Украиной и США, заявил аналитик Дэвид Кириченко в статье, опубликованной 11 мая на сайте National Interest.
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