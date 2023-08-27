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RFEF аннулировала заявление с опровержением слов Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом. И. о. главы федерации посчитал его неуместным

RFEF аннулировала заявление с опровержением слов Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом. И. о. главы федерации посчитал его неуместным

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

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