На службу в органы внутренних дел в Отделение МВД России по Киквидзенскому району приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие среднее (полное), среднее профессиональное, высшее образование, прошедшие службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, не имеющие судимости (в том числе погашенных), приветствуется наличие водительского удостоверения категории "В", " С", "Д", способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции по следующим вакантным должностям: - инженер направления информационных технологий связи и защиты информации (заработная плата от 19 242 рублей); - начальник участковых уполномоченных полиции (заработная плата от 50 000 рублей); -старший участковый уполномоченный полиции (заработная плата от 45 000 рублей); - участковый уполномоченный полиции (заработная плата от 40 000 рублей + 10.