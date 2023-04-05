Амурские спасатели ищут пропавшего в лесу мужчину

Сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ прочесывают лесной массив, в котором пропал местный житель. Как пояснили в ведомстве, стало известно, что автомобиль с двумя мужчинами, которые направлялись в село Буссе Свободненского района, заглох по пути.