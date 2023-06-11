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В США рассказали о печальной новости для Зеленского

В США рассказали о печальной новости для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступлений в Запорожской области, написал американский журналист, … .

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