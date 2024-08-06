Посол высказался об отказе Японии приглашать Россию на памятную церемонию

Политика как она есть

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев высказался об отказе Японии пригласить российскую сторону на церемонию, посвященной событиям в Хиросиме и Нагасаки, которые 79 лет назад подверглись американским атомным бомбардировкам.