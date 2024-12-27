Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау

Согласно информации, предоставленной РИА Новости департаментом чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана, был идентифицированы 10 жертв авиакатастрофы с самолетом компании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау.
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