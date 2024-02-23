Волк и мужик Сказка в стихах

Мужичок с зарёй не спал,Поле он под рожь пахал,Тут и время на обед,Мужичок не знал сует.Он тряпицу расстелил,На неё еду сложил,Рядом с нею молча сел,Пред едой не столбенел,Дремоту мужик стряхнул,Руку к хлебу протянул,Волк пред ним уж тут как тут,Волк в дугу пред ним согнут:- Любопытством я проник,Что ты кушаешь, мужик?!Мужичку неведом страх,Он с хитринкою в глазах:- Ем, волчок, я хлеб ржаной,Испечён он лично мной!Рядом с ним волчок присел,В любопытстве он горел:- Вкусный, видно, этот хлеб,Угости, не будь свиреп!Угостился волк, сидит,Мужичку он говорит:- Да, вкусняшка, не забыть,Как мне хлеб такой добыть?!Ел его я б каждый день,Не ходил бы за плетень!Отвечал ему мужик,Он не прячет светлый лик:- Коль проявлен интерес,Будет, волк, тебе ликбез.