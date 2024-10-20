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В Екатеринбурге ищут того, кто продал алкоголь отравившимся детям

19 октября трое школьников были доставлены в больницу с признаками острой алкогольной интоксикации. По данным прокуратуры Свердловской области, детей забирали с территории Шарташского лесопарка, пишет Уралинформбюро со ссылкой на ведомство.

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