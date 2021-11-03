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В Петербург возвращаются дожди. Как долго продлится такая погода?

Атмосферный фронт, приближающийся с запада, принесет в Петербург небольшие дожди и ветер. Об этом в фейсбуке сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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