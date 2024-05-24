1 сентября салехардская православная гимназия будет праздновать новоселье. Подходит к концу ремонт и оснащение учебных классов школы и к началу учебного года она переедет в один из корпусов нового храмового Преображенского комплекса.
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