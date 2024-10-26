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Фанаты Тейлор Свифт подозревают, что ее экс-бойфренд Джо Элвин встречается с Кендалл Дженнер

Фанаты Тейлор Свифт подозревают, что ее экс-бойфренд Джо Элвин встречается с Кендалл Дженнер

Фанаты Тейлор Свифт подозревают, что ее бывший возлюбленный, английский актер Джо Элвин, встречается с Кендалл Дженнер.

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