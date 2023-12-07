Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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CNN: стрельбу по студентам в университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор

CNN: стрельбу по студентам в университете в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор

Американской полиции удалось установить личность преступника, открывшего накануне огонь по студентам Невадского университета в Лас-Вегасе, убившего четверых молодых людей и ранившего, как минимум, четверых учащихся и двух полицейских.

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