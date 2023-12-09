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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • radiofree RF
    А ВОЗ и ныне будет там......У ВОЗ те же цели,...
  • Татьяна Хлусова
    Есть только одна категория людей, которых можно назвать недочеловеками - это нацисты. Любой, кто считает, что какая-л...Взгляд из Америки...
  • В С
    Всё верно - ЖИДы -народ разрушитель. И у нас так же.Взгляд из Америки...

Взгляд из Америки. Кто руководит Вашингтоном

Взгляд из Америки. Кто руководит Вашингтоном

  Взгляд из Америки. Кто руководит Вашингтоном ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ   Внимательно наблюдая уже более 20 за внешнеполитическими действиями правительства США, я так и не могу понять до конца    альянса США и Израиля.

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Комментарии
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В С
Всё верно - ЖИДы -народ разрушитель. И у нас так же.
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14 час.
Татьяна Хлусова
Есть только одна категория людей, которых можно назвать недочеловеками - это нацисты. Любой, кто считает, что какая-либо нация может быть лучше или хуже других чисто по национальному признаку - нацист, и он ничем не лучше гитлеровца.
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8 час.

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