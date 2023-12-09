Взгляд из Америки. Кто руководит Вашингтоном ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ Внимательно наблюдая уже более 20 за внешнеполитическими действиями правительства США, я так и не могу понять до конца альянса США и Израиля.
Взгляд из Америки. Кто руководит Вашингтоном
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В С
Всё верно - ЖИДы -народ разрушитель. И у нас так же.
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14 час.
Татьяна Хлусова
Есть только одна категория людей, которых можно назвать недочеловеками - это нацисты. Любой, кто считает, что какая-либо нация может быть лучше или хуже других чисто по национальному признаку - нацист, и он ничем не лучше гитлеровца.
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8 час.
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