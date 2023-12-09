Взгляд из Америки. Кто руководит Вашингтоном

Всё верно - ЖИДы -народ разрушитель. И у нас так же.

Татьяна Хлусова

Есть только одна категория людей, которых можно назвать недочеловеками - это нацисты. Любой, кто считает, что какая-либо нация может быть лучше или хуже других чисто по национальному признаку - нацист, и он ничем не лучше гитлеровца.