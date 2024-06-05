Решение ООН сочли легальным поводом для новых требований России к Германии

Министр Сербии Ненад Попович: резолюция ООН о геноциде в откроет ящик Пандоры Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом, подготовленная Германией и Угандой, не останется без ответа со стороны истинных жертв геноцида, таких как Сербия и Россия.