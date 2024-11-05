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Опубликованы exit poll по колеблющимся штатам на выборах президента США

Опубликованы exit poll по колеблющимся штатам на выборах президента США

Харрис отдают предпочтение в четырех штатах, Трампу — в двух. В одном штате позиции кандидатов в президенты равныСогласно данным exit poll от Edison Research, предварительно, 47% избирателей в колеблющемся штате Пенсильвания симпатизируют республиканцу Дональду Трампу.

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