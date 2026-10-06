Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как разбитая чашка семейной жизни вернула женщине саму себя

Как разбитая чашка семейной жизни вернула женщине саму себя

Деревенские судьбы редко бывают простыми, но история, которая развернулась в соседней Берёзовке, заставила меня по-новому взглянуть на привычные вещи.

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