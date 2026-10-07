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Синоптик Леус предупредил россиян о магнитных бурях в пятницу

Синоптик Леус предупредил россиян о магнитных бурях в пятницу

В пятницу, 9 октября, на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1–G2. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

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