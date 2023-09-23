В Совбезе ООН состоялась словесная дуэль между главой МИД России и украинским президентом Зеленским, испугавшимся посмотреть в глаза Лаврову.
БИЛ НАОТМАШЬ, ЭТО КОНЕЦ: ЗЕЛЕНСКИЙ УБЕЖАЛ ОТ ЛАВРОВА НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН
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АС
Анатолий Страшко
Каждый трезвомыслящий человек в мире понимает, что Россию они не сломят. Россию могут сломать только внутренние силы. Эту мысль не я придумал. Вот благодаря этой Усраине в России начали блокировать эти внутренние силы. И народ должен видеть не слова, а дела. Типа гона из России Чубайса, изоляции директоров академических институтов, типа внуков и протеже бывших советских больших начальников. Ведь не секрет для народа нашего, что как ни родственник большого коммуниста-главнюка так на Западе, в основном в США проживал и проживает. А задумывался ли кто -с чего это так? Что им тут не жилось при " узком кремлёвском коммунизме". Да потому, что хотелось "как у них" пожить. И ещё видели с детства, как папы и мамы врут. Говорят одно для народа, а делают, в первую очередь, в основном для себя. Что для себя? Да всё, чтобы не потерять власть, как учил великий Ленин. " Главный вопрос -вопрос о власти"! А второй вопрос - вопрос о месте захоронения. Только в стене кремлёвской. Детей и внуков от этого тошнило. Вот и бежали. А куда? Потом понимали. И бегали по свету, как Алилуева Светлана. Вот нынешние бегунки мне чем -то напоминают бегунков сталинских, хрущёвских, брежневских форматов. Причина одна - надежда, что там всё слаще, жирнее, свободнее(без понимания , что такое свобода) и что они там очень пригодятся - не пропадут. Ведь зазывали - бегите! Так было. А сейчас беглые думали, что наворовали -до гроба хватит даже там. И получили!!!!А что мы ещё увидим. Как этих королей и королев разденут и голыми в........Африку пошлют. Помните басню?
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10 час.
Jolie
помним-помним.... "могут сломать внутренние силы",говорите.... А такое было когда-либо в России??
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10 час.
Александр Салтановский
"Запад начал наконец понимать и думает сейчас лишь о том, как бы сохранить лицо." Вот лично я бы не обольщался по поводу "понимания" чего то там западом! Как давали оружие и деньги укрорейху, так и будут давать, возможно урежут, но давать будут всё равно, только для того, чтоб этот мусорник под названием укРуина, тлел и вонял как можно дольше и дальше, для того чтоб перестали давать, нужна полная и безоговорочная капитуляция укрорейха с подписанием всех документов, полный разгром укровермахта, только так!
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6 час.
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