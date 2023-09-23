БИЛ НАОТМАШЬ, ЭТО КОНЕЦ: ЗЕЛЕНСКИЙ УБЕЖАЛ ОТ ЛАВРОВА НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН

АС

Анатолий Страшко

Каждый трезвомыслящий человек в мире понимает, что Россию они не сломят. Россию могут сломать только внутренние силы. Эту мысль не я придумал. Вот благодаря этой Усраине в России начали блокировать эти внутренние силы. И народ должен видеть не слова, а дела. Типа гона из России Чубайса, изоляции директоров академических институтов, типа внуков и протеже бывших советских больших начальников. Ведь не секрет для народа нашего, что как ни родственник большого коммуниста-главнюка так на Западе, в основном в США проживал и проживает. А задумывался ли кто -с чего это так? Что им тут не жилось при " узком кремлёвском коммунизме". Да потому, что хотелось "как у них" пожить. И ещё видели с детства, как папы и мамы врут. Говорят одно для народа, а делают, в первую очередь, в основном для себя. Что для себя? Да всё, чтобы не потерять власть, как учил великий Ленин. " Главный вопрос -вопрос о власти"! А второй вопрос - вопрос о месте захоронения. Только в стене кремлёвской. Детей и внуков от этого тошнило. Вот и бежали. А куда? Потом понимали. И бегали по свету, как Алилуева Светлана. Вот нынешние бегунки мне чем -то напоминают бегунков сталинских, хрущёвских, брежневских форматов. Причина одна - надежда, что там всё слаще, жирнее, свободнее(без понимания , что такое свобода) и что они там очень пригодятся - не пропадут. Ведь зазывали - бегите! Так было. А сейчас беглые думали, что наворовали -до гроба хватит даже там. И получили!!!!А что мы ещё увидим. Как этих королей и королев разденут и голыми в........Африку пошлют. Помните басню?