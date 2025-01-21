Погба заявил, что отклонил предложение от российского футбольного клуба

Дисквалифицированный за положительный допинг-тест полузащитник итальянского клуба «Ювентус, чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба получил предложение от российского футбольного клуба, но оно его не заинтересовало.
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