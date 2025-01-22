Укрепление рубля объяснили нелинейностью рынка

Укрепление курса рубля, происходящее в последние дни, связано с комплексом факторов, среди которых выход Центробанка на валютный рынок с расширенным предложением по бюджетному правилу, налоговый период и снижение риск-премии на фоне смены власти в США.
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