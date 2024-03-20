Сенаторы США представили закон с санкциями против лиц, "подрывающих демократию"

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам сената конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Роджер Уикер (от штата Миссисипи) представили законопроект против лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы "подрывают демократические процессы и институты" в мире.
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