Сенаторы США представили закон с санкциями против лиц, "подрывающих демократию"

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам сената конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Роджер Уикер (от штата Миссисипи) представили законопроект против лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы "подрывают демократические процессы и институты" в мире.