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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пятиборка Баташова не смогла завоевать олимпийскую лицензию на Игры в Париже

На чемпионате мира по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу россиянка успешно прошла квалификацию, но в полуфинале стала десятой и не вышла в финал.

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