Чиновниками становятся люди, за которых не стыдно, и Артём Жога - это раз. Врио губернатора одного из регионов назначена женщина, "живущая за двоих", - это два.
Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Маниловщина из вас прёт.
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17 мин.
Владимир Алтайцев
Туфта это всё для пиара. 2-3, даже 30 человек ничего не сделают, когда в думе сидят такие мерзавцы, как Матвиенко, Нарусова, тупые безголовые спортсмены, ничего ни в чём не понимающие, типа Родниной, Валуева, Хоркиной. Они власть.
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14 мин.
А Кудасов
О вышеназванном "резерве" известного лица не стоило бы поминать. Где он? Одни и те же прыгают с места на место и несмотря на их слишком "очевидные достижения" становятся всё более незаменимыми и богаче.
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10 мин.
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