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Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве

Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве

Чиновниками становятся люди, за которых не стыдно, и Артём Жога - это раз. Врио губернатора одного из регионов назначена женщина, "живущая за двоих", - это два.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Маниловщина  из вас прёт.
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17 мин.
Владимир Алтайцев
Туфта  это всё  для  пиара. 2-3, даже  30 человек ничего не сделают, когда в думе  сидят  такие мерзавцы, как Матвиенко, Нарусова, тупые  безголовые спортсмены, ничего ни в чём не понимающие, типа Родниной, Валуева, Хоркиной. Они власть.
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14 мин.
А Кудасов
О вышеназванном &quot;резерве&quot; известного лица не стоило бы поминать. Где он? Одни и те же прыгают с места на место и несмотря на их слишком &quot;очевидные достижения&quot; становятся всё более незаменимыми и богаче.
Ответить
10 мин.

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