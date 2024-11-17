Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве

Туфта это всё для пиара. 2-3, даже 30 человек ничего не сделают, когда в думе сидят такие мерзавцы, как Матвиенко, Нарусова, тупые безголовые спортсмены, ничего ни в чём не понимающие, типа Родниной, Валуева, Хоркиной. Они власть.

А Кудасов

О вышеназванном "резерве" известного лица не стоило бы поминать. Где он? Одни и те же прыгают с места на место и несмотря на их слишком "очевидные достижения" становятся всё более незаменимыми и богаче.