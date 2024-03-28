В Думе предложили отменить для детей-инвалидов ОГЭ в девятом классе

Депутаты от фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - За правду» обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить для детей с инвалидностью обязательный государственный экзамен в девятом классе.
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