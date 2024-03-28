Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 029 подписчиков

В Думе предложили отменить для детей-инвалидов ОГЭ в девятом классе

Депутаты от фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - За правду» обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить для детей с инвалидностью обязательный государственный экзамен в девятом классе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх