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Трамп ответил словом «правда» на вопрос о введении в стране режима ЧС

Трамп ответил словом «правда» на вопрос о введении в стране режима ЧС

Одержавший победу на выборах президента США Дональда Трамп признался, что планирует реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и режима чрезвычайного положения.

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