Крупнейшая сеть книжных магазинов Украины запустила в продажу мемуары фашиста

Крупнейшая на Украине сеть книжных магазинов запустила в продажу мемуары хорватского фашиста, союзника Гитлера Анте Павелича, который проводил во время Второй мировой войны массовые убийства евреев, сербов и цыган.
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