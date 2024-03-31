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Крупнейшая сеть книжных магазинов Украины запустила в продажу мемуары фашиста

Крупнейшая сеть книжных магазинов Украины запустила в продажу мемуары фашиста

Крупнейшая на Украине сеть книжных магазинов запустила в продажу мемуары хорватского фашиста, союзника Гитлера Анте Павелича, который проводил во время Второй мировой войны массовые убийства евреев, сербов и цыган.

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