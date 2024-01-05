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  • Марина Петрова
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Трамп в случае своей победы на выборах может поддержать Украину: названы условия

Трамп в случае своей победы на выборах может поддержать Украину: названы условия

2 дня назад 8,7K прочитали Предстоящие президентские выборы в США ставят целый ворох вопросов: от того, кто станет новым хозяином Белого дома, до размышлений о том, куда повернутся Соединенные Штаты в случае победы того или иного кандидата.

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