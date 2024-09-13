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Царьград

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В Чёрное море вышел фрегат-носитель ракет "Калибр" – ТГ-каналы

В Чёрное море вышел фрегат-носитель ракет "Калибр" – ТГ-каналы

Украинские телеграм-каналы сообщают, что в Чёрное море фрегат-носитель ракет "Калибр".Технико-тактические данные ракет типа "Калибр" до сих пор остаются закрытыми.

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