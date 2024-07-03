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Военное обозрение

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Зарубежная пресса размышляет, как изменится ядерная политика Ирана после выборов нового президента

Зарубежная пресса размышляет, как изменится ядерная политика Ирана после выборов нового президента

Кандидаты на президентский пост по-разному смотрят на развитие страны.

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